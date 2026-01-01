Путин поздравил российскую паралимпийскую команду с "невероятным участием" в Играх

Владимир Путин 19 марта наградил участников зимней Паралимпиады-2026.

Президент поздравил российскую паралимпийскую команду с "невероятным участием" в Играх. Как отметил глава государства, паралимпийцы наглядно продемонстрировали, кто соответствует духу паралимпизма - вдохновлять и восхищать весь мир.

Российские гимн и флаг триумфально вернулись на международную спортивную арену благодаря паралимпийцам, добавил Путин.

От России на Паралимпиаду в Италии поехали всего шесть спортсменов. И при этом Россия заняла третье место в общекомандном зачете - 12 медалей, восемь из которых - золотые. Первое и второе место достались Китаю и США.