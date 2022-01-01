"Вы подняли нас на седьмое небо": Путин поблагодарил паралимпийцев за выступление в Италии

12 наград и третье место в общекомандном зачете! Наша сборная в Милан отправилась в составе всего 6 атлетов и одного спортсмена-ведущего и вошла в историю мирового спорта. Сегодня их чествуют в Кремле.

"Вы не просто показали высочайший класс. Ваше участие в играх, я думаю, что со мной многие и многие согласятся, стало одной из самых ярких страниц вообще в истории мирового паралимпийского спорта. Вы наглядно продемонстрировали и России, и всему миру, кто действительно соответствует высокой миссии спортсмена-паралимпийца, а миссия и лозунг известны всем: вдохновлять и восхищать мир. Вы вот как раз это и сделали! Миллионы людей с волнением следили за вашими выступлениями, заражались вашей целеустремлённостью, силой духа, волей к победе", - говорит Владимир Путин.

Самые сильные эмоции наши спортсмены, конечно, принесли болельщикам. Помимо возможности гордиться успехами атлетов, России наконец вернули то, что международные спортивные организации отняли у нас 12 лет назад.

"Впервые за последние 12 лет мы также смогли увидеть, как над паралимпийским пьедесталом вновь поднимается наш родной российский флаг, и с особым трепетом слышали гимн России. Благодаря вам! Вы сделали возвращение главных национальных символов России на международную арену, без всякого преувеличения, триумфальным", - добавил Путин.

Президент подчеркивает: к большому успеху паралимпийцев привела исключительная сила духа. Их путь к успеху - великий пример того, как нужно преодолевать любые жизненные обстоятельства.

Лыжница Анастасия Багиян лишилась зрения в 15 лет. На трассе глаза девушки - ее спортсмен-ведущий Сергей Синякин. Соперникам не оставили ни единого шанса. Трижды поднимались на пьедестал. И всегда - за золотом. Указом президента оба атлета награждены Орденом дружбы.

"Знаем, что в нашем совете по развитию физической культуры и спорта, который работает под вашим руководством, вы давали поручение больше освящать адаптивный спорт со стороны прессы. Наша команда с уверенностью может сказать, что ваше поручение выполняется. Многие россияне смогут узнать о достижениях спортсменов-паралимпийцев, вдохновиться нашими победами и начать заниматься спортом. Особенно те, кто имеет ограничения по здоровью. В нашей стране создаются все условия для этого", - отметила Анастасия.

Лыжница Варвара Ворончихина - дебютантка игр. Но именно она открыла счет наших медалей в Милане. Два золота, серебро и бронза. По награде за каждую дисциплину, в которой участвовала. Она тоже отмечена Орденом дружбы. Как и двукратный чемпион паралимпиады, лыжник Иван Голубков.

Орденом дружбы награжден и самый опытный спортсмен нашей сборной - Алексей Бугаев. Завоевал две бронзы, а в последний день - золото. И принес нашей малочисленной команде, казалось бы, невозможное третье место в общем зачете.

Особые слова благодарности звучат в адрес тех, кто в условиях жестких международных ограничений не опустил руки и продолжал сражаться за наших атлетов.

"К сожалению, в 2022 году нашу команду за два дня до первых соревнований отстранили. И от лица всей команды хочу особенно поблагодарить тех, кто сражался за нас в международных судах и до последнего боролся за наше участие на этих играх. Паралимпийский комитет России, Министерство спорта, Министерство иностранных дел, Генпрокуратуру, Олимпийский комитет. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам с просьбой отметить специалистов, которые сражались за наше участие на Играх, и тех специалистов, которые помогали нам сделать его успешным, государственными наградами - они этого достойны", - попросил Алексей Бугаев.

Благодарность президента России объявлена сноубордисту Дмитрию Фадееву. Особыми наградами отмечен и тренерский штаб сборной.

"Сейчас, смотря на наши успехи, спортсмены и тренеры готовы делиться своими знаниями со спортсменами на местах. И нам бы очень хотелось иметь свой центр, который бы соответствовал всем возможностям тренировок, потому что есть огромное-огромные трудности по тренировкам спортсменов на колясках в нашей стране. И мы готовы взять на себя все возможности донести до регионов, до спортсменов, до инвалидов, до тренеров, как можно работать", - говорит Ирина Громова, старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по спорту лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата.

Главный показатель успеха сборной России заключается в том, что соперники, занявшие первое и второе место, привезли на Игры в 10 раз больше спортсменов.

"Вот один из выступающих сказал, что пребывание здесь и получение государственных наград - это пребывание на седьмом небе. Вы нас подняли на это седьмое небо! Большое вам спасибо и низкий вам поклон", - подытожил Путин.

После награждения президент пообщался со спортсменами в неформальной обстановке. Рассказал, что лично смотрел трансляции и следил за победами наших спортсменов.

Владимир Путин пожелал спортсменам новых побед. Следующая зимняя Паралимпиада пройдет в 2030 году во Франции. И команда надеется отправиться туда уже в полном составе.