Восемь российских регионов получат более 46,5 млрд рублей на экономическое развитие

Восемь российских регионов получат более 46 с половиной миллиардов рублей на экономическое развитие. Об этом на заседании правительства рассказал глава кабмина Михаил Мишустин.
Средства выделят тем субъектам федерации, которые создают инфраструктуру для индустриальных и промышленных технопарков. Еще 12 с половиной миллиардов направят на льготы почетным донорам. Этот статус получают граждане, которые безвозмездно сдали кровь более 40 раз.
Обсудили также совершенствование механизма предоставления мер соцзащиты. Новые решения упростят для граждан процедуру обращения за помощью. Льготы можно будет получать максимально легко и удобно.
И еще одна приоритетная тема - поддержка приграничных регионов.
"Президент обращал особое внимание на то, что жители этих областей нуждаются в дополнительной поддержке. Крайне важно, чтобы граждане, которые лишились своих домов, не остались без внимания государства и получили возможность приобрести или построить себе новое жилье. Сегодня рассмотрим вопрос о выделении Курской и Брянской областям на эти цели ещё почти 7 миллиардов рублей. Уважаемые коллеги, надо, чтобы все положенные выплаты были доведены до людей без промедления", - сказал премьер.