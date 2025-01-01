Вашингтон снял санкции с двух белорусских банков

Вашингтон принял решение о снятии санкций с дух белорусских банков. Речь идет о Белинвестбанке и Банке развития, сообщил спецпосланник президента США по Беларуси. Джон Коул встречался с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Во время предыдущего раунда переговоров, который состоялся в декабре 2025 года, шла речь о снятии санкций с белорусского калия. По словам Коула, теперь этот вопрос урегулирован окончательно. О выводе из-под санкций Белорусской калийной компании и "Беларуськалия" было объявлено Александру Лукашенко, заявил спецпосланник.

На встрече Коула с белорусским лидером обсуждалась также организация поездки Лукашенко в США. Представитель Трампа отметил, что работа над этим уже идет, передает БелТА.