Песков переадресовал Патрушеву вопрос об охране торговых судов

Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, намерена ли Москва использовать корабли ВМФ для охраны торговых судов. Пресс-секретарь президента России посоветовал представителям СМИ взять за основу раннее заявление на этот счет помощника главы государства, председателя Морской коллегии Николая Патрушева.

Патрушев ранее заявил, что риск террористических и диверсионных угроз в отношении судов, следующих в российские порты, не снижается. Москва уже разработала комплекс защитных мер, в числе которых и конвойное сопровождение торговых судов кораблями Военно-морского флота России, передает ТАСС.

По словам представителя Кремля, вряд ли к этому заявлению что-то можно добавить. Ранее Песков заявил о временной приостановке переговорного процесса, в котором задействованы Россия, Соединённые Штаты и Украина. Уточнять причину такого решения и возможные сроки возобновления консультаций пресс-секретарь не стал.