МИД констатировал "реальные очертания" плана США по размещению оружия в космосе

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что планы США на размещение оружейных систем в космосе начинают обретать "реальные очертания", передает ТАСС.

Москва выражает озабоченность настроем Вашингтона на скорейшую реализацию опасных доктринальных установок для милитаризации космоса.

Как отметила при этом спикер внешнеполитического ведомства, международное сообщество должно отреагировать на стремление США милитаризировать космос, так как последнее чревато гонкой вооружений и подрывом глобальной безопасности.

По словам дипломата, Россия продолжит конструктивные усилия по укреплению космической безопасности в интересах всего человечества.