Иран впервые в истории сбил F-35 ВВС США

Иранская гостелерадиокомпания сообщила о сбитом средствами ПВО Ирана истребителе F-35 ВВС США. По данным компании, обнародовавшей кадры попадания ракеты, это произошло впервые в истории.

Об инциденте сообщил ранее телеканал CNN. По данным источников телеканала, американский истребитель F-35 совершил экстренную посадку на одной из баз США на Ближнем Востоке. По предварительным данным, самолет стал целью удара Вооруженных сил Ирана, передает ТАСС.

Аэрокосмические силы Корпуса стражей исламской революции показали кадры подбитого над центральной частью Ирана американского истребителя пятого поколения F-35. Предполагают, что этот тот самый самолет, что смог потом дотянуть до одной из ближневосточных баз и совершить там экстренную посадку.