Мыслей много. Голове тепло... Кумир всех девчонок, певец Джеймс Блант номер отколол. Нарядился в такое, что актуальная политическая повестка полетела под откос. Если коротко – надел русскую ушанку с русским двуглавым орлом.

Обитатели соцсетей с украинскими именами обливали Бланта грязью как могли. Идиот, выглядишь жутко. А Бланту всё нипочем – ходит в своей ушанке и фотографии из соцсети не удаляет. Политически чуткие товарищи поняли, что тренд поменялся. Вспомнили, что совсем недавно в ушанке с российской символикой вышла в свет Мадонна.

Эти сторонники Украины уже так всех достали, что звездам хоть на сцену не выходи. Кто они, шпионы? Лазутчики? Пятая колонна? Это концерты Гергиева можно запрещать, чтобы Чайковского европейцам не играл, а попробуй Джеймса Бланта или Мадонну запрети! Они вам покажут, почём в Одессе рубероид. Русская мягкая сила - штука страшная. И русские, они вообще страшные.

Опять наша радиостанция судного дня УБВ-76, она же жужжалка, начала отправлять в эфир загадочные сигналы. Ее послания с прошлого века не могут расшифровать, но знают, что радиоволна оживает тогда, когда в мире грядут катаклизмы. Вот и сейчас в эфир полетели загадочные слова ПЕРОВА и НАДЕВАНИЕ.

Оппоненты вздрогнули. Может, надевание-то уже и началось, откуда теперь беды ждать? Политики всё воевать с Россией хотят. А Россия тихой сапой внедряет в неокрепшие европейские мозги идею - все будете плясать под нашу дудку.

Вот только дай русским искусственный интеллект. Всё по-своему сделают, всех на свой лад перекуют и впишут в свою историю. Так что Джеймс Блант подстраховался. Русские придут – а он уже в ушанке. Вроде как свой. А кто не понял – у того в действительности всё не так, как на самом деле.