Чак Норрис попал в больницу после тренировки

Звезда голливудских боевиков, знаменитый американский актер Чак Норрис госпитализирован на Гавайях. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на осведомленные источники.

На этой неделе Чак отметил свой 86-й день рождения. По словам источников, Норрис в среду тренировался на острове, разговаривал по телефону с другом. Актер был в хорошем расположении духа, шутил. Однако вскоре ему потребовалась экстренная медицинская помощь.

Детали происшествия неизвестны. Собеседники издания утверждают, что актер в хорошем расположении духа. Незадолго до госпитализации Норрис опубликовал в соцсетях видео, на котором он проводит спарринг с тренером.