Столичных жителей предупредили о возможной атаке клещей-мутантов

Распространившиеся в южных регионах России клещи рода Hyalomma могут быть завезены в Москву. Такого развития событий исключать нельзя, считает кандидат экологических наук, доцент Института экологии РУДН имени Патриса Лумумбы Владимир Пинаев.

Привычные для столичного региона и других областей центральной России клещи переносят боррелиоз и клещевой энцефалит. А клещи рода Hyalomma переносят смертельно опасное заболевание — конго-крымскую лихорадку.

По словам специалиста, заболевание начинается как грипп, но быстро приводит к внутренним кровотечениям. Лихорадка характеризуется высокой летальностью. Говорить о появлении таких насекомых в Москве пока преждевременно, однако нельзя исключать завоза в столицу единичных экземпляров передает агентство "Москва".