ПВО сбила за 12 часов десять дронов ВСУ над российскими регионами

Силы противовоздушной обороны отбили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В период с 08.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, четыре украинских беспилотника сбито над территорией Курской области, три – над Брянской областью. Два дрона ВСУ уничтожено над Белгородской областью, еще один – над Республикой Крым.

Оперштаб Курской области днем 19 марта объявлял ракетную опасность. Дроны нацелились на Хомутовский район. К вечеру уточнили, что сбито четыре украинских беспилотника.