Нетаньяху подтвердил цели операции в Иране: разгром ядерной программы и смена власти

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в эфире Sky News, что ЦАХАЛ наносила удары по газовым объектам в Иране в одиночку. Дональд Трамп же просил Иерусалим воздержаться от атак, аналогичных удару по Южному Парсу.

Как уточнил израильский премьер, Иран после 20 дней войны не способен обогащать уран и производить баллистические ракеты.

По словам Нетаньяху, необходимы альтернативные пути, чтобы избежать узких мест в Ормузском проливе и Красном море.

Кроме того, политик подтвердил цели операции в Иране: разгром ядерной и ракетной программ и создание условий для смены власти в стране.

