Путин поздравил мусульман России с праздником Ураза-байрам

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам, завершающим священный месяц Рамадан. Глава государства подчеркнул вклад мусульманских организаций в укрепление института семьи, воспитание молодежи и реализацию патриотических, образовательных и гуманитарных инициатив.

"Особые слова признательности — последователям ислама, которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость Родины, оказывают поддержку родным и близким героев", — говорится в телеграмме, которую опубликовал Кремль.

Владимир Путин пожелал мусульманам здоровья, успехов и всего наилучшего.