США ужесточили лицензию на операции с российской нефтью

США обновили генеральную лицензию на операции с российской нефтью, заявили в американском Минфине.

Теперь ослабление санкций не распространяется на часть регионов РФ, включая Крым, ДНР и ЛНР. Также любые операции с российской нефтью запрещены на территории Ирана, КНДР и Кубы, рассказали в Минфине Соединенных Штатов.

Снятие ограничений коснется нефтепродуктов, которые погрузили на суда до 12 марта. Разрешение будет действовать до 11 апреля.

На прошлой неделе США вывели из-под санкций продажу российской нефти. Снятие ограничений Соединенных Штатов коснется 100 миллионов баррелей российской нефти, находящихся в транзите, сообщил после этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев.