Кая Каллас сравнила конфликт на Ближнем Востоке с историей любви

Глава евродипломатии Кая Каллас во время выступления саммите ЕС 19 марта сравнила конфликт на Ближнем Востоке с историей любви, пишет европейское издание Politico.

"Развязывание войны — это как любовная история: легко в неё попасть, но сложно выбраться", — приводит её слова газета.

По данным издания, на саммите ЕС она отметила, что Европа не хочет включаться в военную кампанию США. При этом европейские страны заинтересованы в открытии Ормузского пролива, подчеркнула газета.

17 марта Европа начала переговоры с Ираном по разблокированию пролива. Ранее стало известно, что 27 стран ЕС, из которых 23 входят в НАТО, не готовы расширить мандат своей миссии Aspides по обеспечению безопасного судоходства в Красном море на Ормузский пролив.