Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Мусульмане отмечают сегодня один из главных праздников - Ураза-байрам. Он наступает после завершения священного месяца Рамадан, на который приходится самый длительный и строгий пост. С поздравлением к мусульманам России обратился Владимир Путин.

Президент подчеркнул: на протяжении столетий Ураза-байрам олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию, милосердию и состраданию, обращает их к непреходящим ценностям ислама.

Глава государства отметил: российские мусульмане с глубоким уважением относятся к историческим, духовным традициям предков и широко отмечают этот праздник. Особые слова признательности президент адресовал последователям ислама, которые плечом к плечу с боевыми товарищами сражаются за свободу и независимость Родины.