США ужесточили лицензию на операции с российской нефтью

Американские власти обновили лицензию на операции с российской нефтью, внеся в нее ряд более жестких условий. Это следует из документа Министерства финансов США, опубликованного в четверг, 19 марта.

В новой редакции лицензия запрещает операции с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами. Речь идет о российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.

Указанные условия сохраняют силу до 08:01 11 апреля, уточняет РИА Новости.

Ранее замглавы кабмина Александр Новак отмечал, что в мире наблюдается крупнейший за 40 лет энергетический кризис: перекрытие Ормузского пролива Ираном затрагивает около трети мировой торговли нефтью и нефтепродуктами. Военная операция США против Ирана спровоцировала масштабные перебои с поставками энергоресурсов с Ближнего Востока.

На этом фоне Вашингтону пришлось приостановить действие санкций в отношении российской нефти. В США признают, что это стало важной геополитической победой Москвы, которая позволит России укрепить свои позиции на мировом рынке, пока конкуренты страдают от блокировки Ормузского пролива.