"Ревел в подушку по ночам": сын Федора Бондарчука впервые рассказал об особенной сестре

Жена Светлана родила режиссеру Федору Бондарчуку сына Сергея и дочь Варвару. 34-летний Сергей впервые рассказал об особенной сестре, которой в детстве диагностировали ДЦП.

В YouTube-шоу "Вместе", созданном Союзом охраны психического здоровья, Сергей Бондарчук вспомнил, как впервые увидел Варвару. "Ее привезли домой на седьмом месяце. Она была очень маленькая. Мне аккуратно объясняли, мол, вот особенный ребенок. Я не понимал почему: руки, ноги, голова, плачет, ест, смеется… А потом и сам стал замечать — что-то не то", - отметил Сергей.

Знание о том, что у него особенная сестра, далось ему непросто и не сразу. "Отчетливо помню, как ревел в подушку по ночам. Я очень ждал брата или сестру, но когда приходит осознание того, что вы не поиграете вместе… Ну, конечно, поиграете, но это необычное взаимодействие с необычным человеком, с очень особенным человеком", - объяснил Бондарчук.

Он признался, что диагноз Варвары стал "глобальной травмой" для семьи и большой бедой, однако Сергей подчеркнул, что никого в этом не винит. Также Бондарчук объяснил, почему сестра ведет крайне закрытый образ жизни.

"Вылазок было немного из-за ее здоровья. Раньше я видел странные взгляды. Ты понимаешь эту проблематику, тебе объяснили. А огромное количество людей не понимает, особенно дети. И они зачастую бывают злыми, хотя и не виноваты в этом", - заключил сын Федора Бондарчука.

