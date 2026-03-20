Подразделение армии США, завершившее ротацию в Европе, отчиталось в 2023 году о полной исправности 117 боевых машин пехоты (БМП) Bradley. Но на деле ни одна из машин не была боеспособна.

К таким данным пришел Пентагон, после проведенного аудита, передает РИА Новости. Проведённая проверка вскрыла неисправности во всех 117 единицах техники.

Чтобы устранить возникший провал, США были вынуждены срочно изъять 97 боевых машин пехоты из стратегического резерва. На ремонт 107 из 117 машин из бюджета выделили 101, миллиона долларов. Но на этом проблемы не закончились: подрядчик столкнулся с нехваткой квалифицированных механиков и кадров, владеющих армейской системой учета.

В Пентагоне признали, что она из причин провала с Bradley в Европе – это военная поддержка Украины. Все ремонтные ресурсы и персонал перебросили на обслуживание техники ВСУ.