Европа не станет покупать у России газ, даже если столкнется с его дефицитом и необходимостью отключений в европейских странах. Такое заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По словам политика, в свете резких колебаний на энергетических рынках европейский регион намеревается "продолжать трансформацию нашего энергетического сектора, переводя его на зеленую и производимую в Европе энергию".

Что касается возможности смягчения антироссийской линии Евросоюза и закупок газа у Москвы, фон дер Ляйен подчеркнула: "У нас есть четкая цель, и мы придерживаемся нашей цели" (цитаты по РИА Новости).

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтверждал, что никаких сигналов от европейцев о желании вести диалог по энергетическому сотрудничеству не поступало. Однако сделать это " никогда не поздно", тем более что российский лидер Владимир Путин изъявлял готовность к обсуждению, подчеркивал политик.

В Китае тем временем отмечают, что заявление президента России Владимира Путина о возможности единым махом прекратить поставки газа в Европу посеяло панику в европейских странах. Предупреждение российского лидера заставило европейские страны осознать, что развитие событий идет отнюдь не по их плану, подчеркивают китайские журналисты.