Российский боец на мотоцикле ускользнул от украинских дронов

Российский боец с позывным "Механ" рассказал, как мотоцикл спас его от четырех украинских дронов-камикадзе.

Наш военный совершал рейд на мотоцикле, когда его атаковали четыре украинских БПЛА. Из-за поломки техники, бойцу пришлось остановиться и спрятаться в кустах – это спасло его.

"Я ехал по полю и просто Бог помог: у мотоцикла слетела цепь, и он резко встал "на клин". Рядом были небольшие кустики, я сразу туда заскочил. В этот момент слышу "комики" пролетели по дороге. Они потеряли меня, и это меня спасло", - рассказал штурмовик РИА Новости.

Ранее 21-летний штурмовик Сергей Ярашев с позывным "Маэстро" в одиночку 68 дней удерживал позиции в ДНР. Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России.