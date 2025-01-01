Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

Самой высокооплачиваемой профессией в России стал автомаляр. Средняя зарплата таких специалистов превысила 180 тысяч рублей, увеличившись за год на 38%.

Согласно результатам исследования "Авито Работы", на которое ссылается ТАСС, уровень дохода зависит от профессионального опыта, региона и условий труда. Однако в целом зарплаты автомаляров высоки, поскольку эта работа требует точности, аккуратности и владения современными технологиями окрашивания.

Затем в рейтинге рабочих профессий по величине зарплаты следуют сварщики (в среднем 167 132 рублей в месяц) и монолитчики (в среднем 163 076 рублей).

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул в своем MAX-канале, что рабочие профессии становятся всё более престижными, в том числе среди молодежи. Спрос на специалистов со средним профессиональным образованием вырос на 13%. Неудивительно, что в 2025 году 63% девятиклассников поступили в колледжи и техникумы.

Глава правительства Михаил Мишустин заявил, что нужно продолжить повышать престижность рабочих специальностей и "правильно ориентировать молодых людей". По словам политика, это формирует вызов для работодателей, которые должны создавать привлекательные условия, в том числе в части зарплатных предложений.