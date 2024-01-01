Поляки отказались предоставить невесту манулу Тимофею: "Российских самцов не рассматриваем"

Варшавский зоопарк отвергает вероятность договоренности с московскими коллегами о спаривании манулов: самка Джесси из Польши не встретится с самцом Тимофеем из России.

Как заявил представитель польской стороны, Джесси — местная звезда, в 2024 году она получила титул "Животное года" в своем зоопарке. Партнера этой красавице, как и любому другому манулу в Польше, подыскивают строго в рамках Европейской программы защиты животных (EEP) под эгидой Европейской организации зоологических садов (EAZA).

При этом "спаривание с российским самцом не рассматривается" и "поиск партнера для нашей самки в России не ведется", подытожил представитель Варшавского зоопарка в комментарии РИА Новости. Он не стал уточнять, связано ли это с нынешней геополитической ситуацией или имеет объективное биологическое обоснование.

Манул Тимофей — символ Московского зоопарка и всеобщий любимец. Для одиночки и мастера маскировки, какими являются все палласовы коты, Тимоша невероятно общителен. Киперы рассказывают, что их подопечный — очень активный и любознательный, всем интересуется и постоянно что-то исследует.

В июне 2026 года Тимофею исполнится шесть лет — самое время обзаводиться потомством. Манулы занесены в Красную книгу России как редкий вид, во всем мире осталось лишь несколько тысяч особей, поэтому в появлении у Тимофея детенышей заинтересованы не только его фанаты-"манулофилы".

Сложность выбора невесты состоит в том, что большинство манулов, содержащихся в зоопарках, являются близкими родственниками — это ограничивает возможности формирования пар для размножения. В поисках подходящей Тимофею партнерши Московский зоопарк сотрудничает с природоохранными организациями и заповедниками.

Сватовство Тимофея — работа сложная и кропотливая. Организовать встречу манулов непросто, но вдохновляют успешные примеры. Например, весной 2024 года в Новосибирском зоопарке родилось 12 палласовых котят. Поклонники Тимофея надеются, что скоро их любимец сможет стать папой и внести свой вклад в сохранение вида.