Деми Мур показала новое фото стремительно теряющего память Брюса Уиллиса: сердце разрывается

Накануне, 19 марта, Брюс Уиллис отметил день рождения. "Крепкому орешку" исполнился 71 год.

По такому случаю на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" его бывшая жена, актриса Деми Мур, опубликовала свежую фотографию именинника.

"Все, что тебе надо, это любовь. С днем рождения, БУ", - коротко написала экс-супруга артиста.



На снимке Брюс Уиллис запечатлен в обнимку с внучкой Луэттой. В комментариях многочисленные подписчики пришли в восторг и рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Однако многие фанаты признались, что их сердце разрывается, ведь известно, что Брюс вряд ли прочитает все добрые слова, адресованные ему.

Несколько лет назад стало известно, что голливудский актер Брюс Уиллис неизлечимо болен. У него прогрессирующая деменция. Артист ведет закрытый образ жизни, он практически перестал появляться на публике и больше не узнает даже самых близких.

Примечательно, что медики не давали положительных прогнозов и даже пророчили, что Брюс Уиллис не доживет и до 70 лет. Однако тот действительно крепкий орешек. Брюс не только не сдается, но даже в том году справил юбилей. Артист старается вести активный образ жизни и выбирается на прогулки, его сопровождает помощник.

