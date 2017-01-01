Анна Курникова рассекретила имя четвертого ребенка от Энрике Иглесиаса: красивое и литературное

Анна Курникова и Энрике Иглесиас считаются одной из самых красивых и крепких пар мирового шоу-бизнеса.

Секрет их счастья в том, что влюбленные не выставляют свои чувства на публику, пытаясь продать свою историю. Анна и Энрике просто живут и наслаждают каждым проведенным вместе днем. Доподлинно неизвестно, когда теннисистка вышла замуж за певца, так как официального объявления по этому поводу не было. Анна просто сменила фамилию в своем профиле в соцсети на Курникова-Иглесиас.

Несмотря на то, что пара вместе более 20 лет, обзавелась детьми она недавно. В конце 2017 года звездная чета поделилась с миром своим счастьем — Анна родила двойню: сына и дочь. Мальчика назвали Николас, а девочку Люсия. В начале 2020 года россиянка подарила испанцу третьего ребенка — дочь Мэри. А под конец 2025 года Анна и Энрике стали родителями в четвертый раз.

Лишь сейчас теннисистка сообщила имя и пол малыша. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети Курникова опубликовала фотографию, на которой запечатлена с детьми. Кстати, аналогичный кадр выложил и Иглесиас, который личные снимки почти никогда напоказ не выставляет. Анна коротко подписала фото: "Люси+Николас+Мэри+Ромео".

Тем самым россиянка дала понять, что четвертый ребенок это мальчик и зовут его красивым литературным именем. В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и добрых пожеланиях семейству.

