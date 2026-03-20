Ученые назвали главный фактор риска внезапной смерти

Японские исследователи пришли к выводу, что низкая физическая активность - один из главных факторов риска внезапной сердечной смерти.

Анализ показал, что у тех, кто вёл активный образ жизни, риск внезапной смерти от сердца был примерно на 50% ниже, чем у малоподвижных людей. Разница сохранялась даже с учётом возраста, вредных привычек и сопутствующих болезней, сообщил РИА Новости доцент медицинского факультета Университета Токай Сётаро Исодзаки.

"У людей с низким уровнем активности чаще встречаются хронические заболевания или особенности образа жизни, которые изначально повышают риск", - пояснил ученый.

Начать двигаться – никогда не поздно, уверен Исодзаки. Даже если человек начнет заниматься спортом в среднем и пожилом возрасте, это все равно снизит риск внезапной сердечной смерти.