Жителей Тегерана этим утром вновь разбудил звук взрывов. Израиль начал новую серию авиаударов. Премьер-министр Нетаньяху намекнул на вероятность наземной операции. Своих военных в регион ускоренно перебрасывает Вашингтон. Иран в ответ бьёт по израильским и американским объектам, а также энергетической инфраструктуре. Снаряды поразили базу США в Арабских Эмиратах и крупный нефтеперерабатывающий завод в Кувейте.

США всеми силами пытаются не дать Ирану заблокировать Ормузский пролив. Бомбардировщиками А10 наносят удары по минным заградителям и модифицированным под эти цели быстроходным катерам. Иран минирует акваторию всеми возможными средствами. США борются с этим ракетами за миллионы долларов, и в министерстве войны уже признались - война в Персидском заливе влетает им в копеечку.

Всё очевидней становится вероятность сухопутной военной операции. Из Сан – Диего в сторону Ирана вышел ещё один авианосец USS "Боксер", взяв на борт две с половиной тысячи морпехов. Это столько же, сколько уже везёт к берегам Ирана USS "Триполи". Одна из версий, к чему эти манёвры – захват стратегически важных островов в Персидском заливе – Абу-Муса, Кешм и Харк. По мнению военного командования США, Иран может использовать их как базы для запуска дронов или размещения ПВО. В свою очередь и Израиль допустил вероятность наземной операции на Ближнем Востоке.

Ночью взрывы гремели в Парчине близ Тегерана. Именно там расположен один из ключевых ядерных объектов исламской республики. Прибрежный Бандар - Ленге на юге страны тоже стал целью ночных прилётов. Иран отвечает. И атакует с воздуха Израиль. КСИР ударили ракетами с кластерными боеголовками по военным объектам в Хайфе. Стратегически важное для Израиля предприятие производит половину всего топлива в стране.

Военное командование Ирана рапортовало - они достойно ответили Израилю на удары по нефтегазовому месторождению Южный парс. Критически важный энергетический объект для исламской республики.

Досталось и Бахрейну, где размещены американские военные объекты и ПВО "Пэтриот", и Саудовской Аравии. Над столицей Эр-Риядом с помощью зенитно-пушечного комплекса перехватили иранский БПЛА-камикадзе.

А вот удар по Порту Янбу на побережье Красного моря, где расположен нефтеперерабатывающий завод, отразить не удалось. Через эту гавань сейчас идёт большая часть поставок нефти из регионов, так как Ормузский пролив пока остаётся перекрытым Ираном.