В Приморье вернулась зима: это привело к массовым ДТП

Снежный циклон накрыл Приморье. Метель, гололёд, на дорогах практически нулевая видимость. В Уссурийске многокилометровые заторы, нарушено движение общественного транспорта. А на федеральной трассе Хабаровск - Владивосток - массовое ДТП, столкнулись сразу несколько десятков автомобилей.

Внедорожник приходит на помощь большегрузу. Такую картину сегодня нередко можно наблюдать в Уссурийске. Город неожиданно засыпало весенним снегом.

Самая сложная ситуация на выезде из города. Непогода застала врасплох автомобилистов на федеральной трассе. Из-за метели и плохой видимости на дороге произошло массовое ДТП. Столкнулись более 20 автомобилей и практически полностью перекрыли движение. Прокуратура выяснят обстоятельства происшествия.

Дорожные службы работают в усиленном режиме. Специалисты просят водителей быть осторожными на дорогах и по возможности отказаться от поездок.

Снежный циклон пришел в центральные районы Приморья. Поэтому, например, во Владивостоке, как видно, обошлось без осадков. Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время снег в крае прекратится, но на выходных не исключают дожди.