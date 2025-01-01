Собянин: Оборот пищевых производителей Москвы по итогам 2025 года вырос на 12,3%

Москва - в тройке лидеров среди российских регионов по объёму производства продуктов питания. В пищевой отрасли работает около 360 столичных предприятий, на которых трудятся 65 тысяч человек.

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, заводы и фабрики выпускают каждую шестую тонну хлебобулочных изделий в стране, каждую восьмую тонну колбасы и каждую шестнадцатую тонну шоколада, пряников и конфет.

На производстве сладостей в городе специализируются более ста предприятий, ещё столько же - делают муку и пекут хлеб, более 40 комбинатов поставляют на прилавки мясную продукцию.

Пищевая отрасль является одной из ключевых для столицы и демонстрирует устойчивый рост. Так, оборот московских компаний за прошлый год увеличился на 12 процентов и превысил 970 миллиардов рублей. Благодаря комплексной поддержке города производители расширяют ассортимент и успешно конкурируют как на внутреннем, так и на внешнем рынках.