Дания тайно готовилась к войне с США за Гренландию. Секретную информацию раскрыла крупнейшая телерадиокомпания страны. Журналисты ссылаются на источники в правительстве и разведке

По их данным, еще в начале прошлого года - сразу после переизбрания Трампа - Копенгаген обратился за помощью к соседним странам. А в январе, когда кризис разгорелся с особой силой, на острове стартовали совместные учения.

Официально целью назвали поддержание боеготовности в арктических условиях. Неофициально - в Гренландию доставили взрывчатку. Готовились уничтожать взлетно-посадочные полосы, чтобы сорвать высадку американского десанта. Туда же прибыли тяжело вооруженные самолеты. Перебросили и запасы крови для переливания раненым солдатам.

Всё это не характерно для обычных учений. Манёвры еще не закончены - они будут идти в течение всего года.