Ким Чен Ын с дочерью проехали на новейшем танке КНДР

Кадры из Северной Кореи. В окрестностях Пхеньяна прошли масштабные военные учения. Ими руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. По данным агентства ЦТАК, в маневрах приняли участие пехотные и танковые подразделения, они отработали совместные наступательные действия с последующим штурмом позиций условного противника.

В рамках учений также состоялись испытания перспективной техники, в том числе танков нового типа. Сообщается, что на тяжелых машинах, разработка которых заняла несколько лет, установлен комплекс активной защиты, в частности, для отражения атак беспилотников.

Мощь техники глава КНДР оценил лично, проехавшись на броне танка. Вместе с Ким Чен Ыном поездку совершила и его дочь Ким Чжу Э.