Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Мусульмане сегодня отмечают один из главных религиозных праздников - Ураза -Байрам. Он знаменует окончание священного месяца Рамадан, во время которого верующие соблюдали строгий пост, раздавали милостыню и посвящали себя духовной жизни. Одним из первых мусульман поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул: Ураза-Байрам олицетворяет стремление верующих к нравственному совершенствованию и милосердию.

Мусульмане центральной части России, Кавказа, Поволжья только ложились спать в предвкушении великого праздника. А во Владивостоке верующие уже встречали рассвет и расстилали молитвенные коврики.

Ураза – Байрам в этом году особенно торжественен. День окончания поста совпал с пятницей – традиционно почитаемой мусульманами. Когда миллионы людей во всем мире собираются в мечетях на общую молитву.

Но у Москвы есть еще один повод для гордости. У ее верующих - повод для радости. Впервые праздничную хутбу читают в Центре мировых религий, в столичной Коммунарке.

На 11 гектарах идет создание площадки, где будут соседствовать Церкви, синагоги, дацаны и мечети. Такое олицетворение единства и духовности России и ее народов. Проект поддержали Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин. Кстати, этот огромный участок верующим столичные власти передали безвозмездно.

Муфтий Москвы Альбир хазрат Крганов сегодня в качестве имама. Читает людям айяты из Корана о важности послушания Аллаху. Месяц мусульмане постились. От рассвета до захода солнца запрещалось есть и пить. Рамадан – это время, когда каждому человеку дается шанс на покаяние и искупление. Шанс доказать Всевышнему свою покорность, смиренность и богобоязненность. Но в этом году Ураза омрачена войной на Ближнем Востоке. И молчать об этом, говорит муфтий, невозможно. Гибнут тысячи ни в чем не повинных. Сотни тысяч остаются без крова и пропитания.

"Те, кто разжигает войны, создает оружие и убивает детей ради нефти или власти, являются солдатами Иблиса, даже если они именуют себя сильными мира сего и просвещенной элитой. Их бог — их страсть. Пророк сказал: "Под ногами матери — Рай". Как же те, кто топчет этот Рай своими танками, предстанут пред Аллахом?..", - говорит Альбир хазрат Крганов.

И вот с этими силами, только не на Ближнем Востоке, а на Украине, мусульмане России вместе с представителями других религий и ведут сегодня беспощадную борьбу. Окоп или блиндаж - он один на всех. А над всеми Бог тоже один. Единственный. И победа будет дана тому, кто искреннее Господу поклонялся.

"На фронте вера, боевое братство, плечо друга и любовь к Отчизне – это три составляющих, которые там работают железно, и победа будет за нами однозначно", - отметил Рамиль Кильмухаметов председатель духовного собрания мусульман Приморского края, боец добровольческого отряда "Тигр".

Двери в домах сегодня настежь. Встречают друзей и родственников. На столах - изыски кухни кавказской, башкирской, татарской, арабской. Торжества продолжаются три дня. А по окончании мусульмане, у кого есть возможность, начнут собираться в хадж. Если человек искренне постился в Рамадан, то следующее за ним паломничество в Мекку, это как начать жизнь заново. Словно младенец, рожденный на свет чистым и безгрешным.