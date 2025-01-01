Агента украинских спецслужб поймали в ДНР

Федеральная служба безопасности задержала агента спецслужб Украины, который намеревался взорвать автомобиль одного из чиновников администрации Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в спецслужбе в пятницу, 20 марта.

Как уточнили в ФСБ, у задержанного мужчины изъяли бомбу, электродетонатор и пульт дистанционного управления. Злоумышленник дал признательные показания.

Расследование уголовного дела ведется по статьям о покушении на совершение террористического акта и о незаконном хранении взрывчатых веществ или взрывных устройств, сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко рассказала, что задержаны пятеро подозреваемых в причастности к теракту в отношении представителя власти Херсонской области, который был совершен в октябре 2025 года. Тогда председатель совета депутатов Новой Каховки погиб, еще две женщины пострадали.

До того был задержан 39-летний житель Севастополя, который связался через Telegram с представителем запрещенной в России террористической организации, действующей под контролем спецслужб Украины. Кураторы велели севастопольцу подложить бомбу под машину высокопоставленного военнослужащего. Теракт удалось сорвать.