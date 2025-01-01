На Собчак подали в суд за залитую квартиру

Страховая компания подала иск к журналистке и телеведущей Ксении Собчак о возмещении за залив квартиры.

В иске в качестве ответчика также фигурирует мужчина по фамилии Соколов. сумма исковых требований составляет 166 210 рублей.

"В иске идет речь о возмещении ущерба в порядке суброгации за залив квартиры", – сообщил источник телеканала РЕН.

Рассмотрение дела состоится 23 марта.

Это уже не первое нарушение Собчак в сфере ЖКХ. В ноябре 2025 года с Собчак взыскали задолженность по кварплате. Сумма долга не разглашалась.