Ким Чен Ын с дочерью опробовали новый танк во время военных учений

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе со своей дочерью Ким Чжу Э прокатился на новейшем танке во время посещения военных учений в четверг, 19 марта.

Как сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), армия КНДР отрабатывала на маневрах взаимодействие и методы ведения боя при наступлении тактических подразделений, в том числе — захват противотанковой защитной линии противника.

Ким Чен Ын выразил удовлетворение тем, что "доблесть и дерзость" северокорейских военных "вполне отражены в величественном облике бурно продвигающихся вперед танков". Политик назвал задействованный в учениях танк нового типа лучшим в мире за счет повышенной ударной силы, маневренности и оборонительной способности.

Судя по снимкам с учений, Ким Чен Ын лично проверил боевую машину — лидер КНДР устроился вместе с военными на броне танка, рядом, в самом танке, устроилась его дочь Ким Чжу Э.

Именно Ким Чжу Э считается потенциальной преемницей лидера КНДР. Примерно 60% ее публичной активности сопряжено с сопровождением Ким Чен Ына на мероприятиях военного и экономического характера. Об этом регулярно рапортует южнокорейская разведка.

Например, в сентябре 2025 года лидер КНДР, по всей видимости, впервые взял дочь с собой в важную зарубежную поездку. На снимках прибывшего в Пекин поезда Ким Чен Ына можно было рассмотреть фигурку, в которой угадывалась дочка политика.