Минздрав распространил пугающее предупреждение о мужском бесплодии

В России мужское бесплодие зачастую выявляют у мужчин, которые не предъявляют каких-либо жалоб со стороны репродуктивной системы. Об этом говорится в методических рекомендациях Министерства здравоохранения по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста.

В документе говорится, что в норме мужчины обладают физиологической способностью зачать ребенка в любом возрасте после полового созревания. Однако с учетом возрастной структуры отцовства в России целесообразным видится определить возвратной диапазон репродуктивного здоровья мужчин 18-49 лет.

Минздрав предупреждает: вероятность зачатия с каждым годом уменьшается. Например, шанс родить живого ребенка при возрасте будущего отца старше 35 лет вдвое ниже по сравнению с более молодыми мужчинам даже при применении экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Кроме того, дети возрастных отцов отличаются худшими показателями здоровья.

С учетом этого ведомство подчеркивает значение активной и многоступенчатой профилактической работы со стороны системы здравоохранения в вопросах репродуктивного здоровья, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин, говоря о проблемных точках в реализации нацпроектов, называл среди них демографическую ситуацию в стране. Наряду с поддержкой материнства президент призвал продумать и меры поддержки вовлеченного ответственного отцовства. Кроме того, необходимо сделать так, чтобы россияне "как можно дольше сохраняли репродуктивное здоровье".

В Минздраве подчеркивали, что во время диспансеризации граждан нужно просвещать по репродуктивным вопросам, давать рекомендации по ведению здорового образа жизни и планированию семьи, призывать людей вести активный образ жизни и соблюдать режим дня.