У Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине на 90 миллиардов евро, выделение которого заблокировано Венгрией. Такое неутешительное для киевского режима признание сделал президент Франции Эммануэль Макрон после саммита ЕС, который прошел 19 марта.

Как посетовал французский лидер, в вопросе дальнейшего финансирования потребностей киевского режима "плана Б нет". Подлила масла в огонь и глава евродипломатии Кая Каллас, подтвердив, что перспективы выделения пресловутых 90 миллиардов евро не вселяют оптимизма.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наотрез отказался изменить позицию по кредиту на 90 миллиардов евро для Украины по линии ЕС. Политик подчеркнул, что ошибочная политика Брюсселя "сейчас ведет нас к банкротству" (цитаты по РИА Новости).

Между тем Politico пишет со ссылкой на источники, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила понимание Орбану в связи с тем, что он ветировал выделение кредита Украине. Однако офис итальянского кабмина поспешил заверить, что Мелони не называла нормальным поступок премьер-министра Венгрии.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала, что Евросоюз предоставит Украине кредит на 90 миллиардов евро "тем или иным способом", несмотря на блокировку со стороны Венгрии. Однако главу киевского режима это явно не утешает: Владимир Зеленский фонтанирует обвинениями и критикой в адрес тех, кого еще вчера благодарил и расхваливал. Утративший легитимность президент Украины истерически жалуется на то, что обещанные 90 миллиардов евро невозможно получить уже третий месяц, да и неясно, будет ли этот кредит вообще разблокирован.

Недоволен Зеленский и американцами — Вашингтон, по мнению предводителя киевского режима, подорвал старания "международной коалиции" ослаблением нефтяных санкций против России.

Пока Владимир Зеленский критикует всех и вся, в Европе задаются вопросом: в чем вообще смысл этой фигуры? Как написал в соцсети Х аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, "если Зеленский не может получить миллиарды в обмен на отправку украинцев на смерть, то зачем он нужен?"

В окружении Зеленского между тем констатируют, что предводитель киевского режима загнал себя в саморазрушительный замкнутый круг: чем грубее и резче высказывается политик в адрес западных доноров, тем меньше у них желания спонсировать Украину.