В Петербурге шестиклассница выбросила из окна мошенникам миллион рублей

В Санкт-Петербурге полиция задержала 16-летнюю девушку, подозреваемую в мошенничестве.

Инцидент произошел 5 марта. Злоумышленники позвонили шестикласснице и убедили девочку в том, что ее мать попала в ДТП. На ее якобы лечение потребовались деньги.

Школьница собрала в рюкзак 1 184 000 рублей и сбросила его из окна, сообщили в региональном главке МВД.

Мошенницу задержали на бульваре Новаторов спустя две недели. 16-летняя девушка нигде не учится и не работает. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Правоохранители выясняют, не причастна ли она к другим аналогичным эпизодам.