"Не смогу так жить": Стас Михайлов выступил с неожиданным признанием

Стас Михайлов считается одним из самых успешных и востребованных артистов на нашей эстраде. Его рабочий график расписан на месяцы вперед.

В последнее время многочисленные поклонники обратили внимание на метаморфозу, произошедшую с их любимцем. По мнению фанатов, Стас Михайлов сильно похудел и словно скинул 15 лет.

А меж тем артисту 56 лет, но кто даст?! Некоторые интернет-пользователи судачат, что Стас Михайлов прибег к пластическим операциям, чтобы выглядеть моложе. Однако сам исполнитель не скрывает, что изменения во внешности связаны со сменой стиля жизни. Певец отказался от вредных привычек, занимается спортом и следит за питанием.

Однако никаких диет и прочих ограничений в еде Стас Михайлов не приемлет. "Стараюсь не есть хлеб. Хотя иногда все-таки ем — честно, чего уж кривить душой. У меня есть черта характера, не очень полезная для похудения: не признаю рамки. Диета, ограничения — это не про меня. Не смогу так жить. Зачем портить себе настроение? Поэтому я нашел свой алгоритм — такой, в котором мне комфортно. Утром не ем, пью воду с лимоном, занимаюсь спортом. Есть могу один раз в день. На гастролях никаких правил строго не придерживаюсь. Еду по трассе, увидел пончики — вспомнил: "О, наши пончики, как в Советском Союзе". Остановился, съел. Я считаю, еда для человека, а не человек для еды", - рассказал Стас Михайлов изданию "7 Дней".

