"Кома на нервной почве": вот что случилось с актрисой Анастасией Макеевой

Скоро будет пять лет, как Анастасия Макеева вышла замуж за Романа Малькова. Они познакомились, когда мужчина делал ремонт на ее даче. Между ними вспыхнули чувства, а позже выяснилось, что у Романа есть жена и четверо детей.

Однако ради актрисы мужчина оставил свою семью. Макеева и Мальков не только зарегистрировали отношения в загсе, но и обвенчались. Более того, вслед за Анастасией Роман тоже начал выходить на сцену и выступать дуэтом с супругой.

История отношений Макеевой и Малькова похожа на захватывающий сериал. "У нас было все: банкротство, финансовые трудности, отказ от нас родственников со стороны мужа, больницы, кома у меня на нервной почве, переживания наших родителей после выхода каких-то сюжетов или передач, полных лжи о нас, и так далее…" - рассказала актриса.

По ее мнению, именно благодаря всем этим событиям они с Романом поняли, что являются настоящей семьей. Анастасия подчеркнула, что они понимают, насколько ценны любовь, отношения, взаимопонимание и преданность. "Это будет тяжело разбить", - отметила Макеева.

"Всем другим парам хочется сказать: почувствуйте и поймите, и если это действительно ваша семья - крепче держитесь друг за друга! Потому что важнее и ценнее любви, созидания, умения сопереживать, беречь, отдавать, нет ничего. И секрет любви заключается в самой любви. Только надо это увидеть, почувствовать, всеми силами беречь!" - заключила артистка для "Мира новостей".

