Москвичей предупредили об открытии "сезона клещей": давно пора обработать питомцев

Жителей Москвы призывают провести для своих домашних питомцев обработку от клещей — теплая солнечная погода способствует их активизиации. Об этом предупредили в пятницу, 20 марта, в ГБУ "Мосветобъединение".

Эксперты подчеркивают, что "сезон клещей" в столичном регионе можно считать открытым. Если домашние животные все еще не прошли профилактическую обработку, стоит сделать это немедленно, поскольку клещи могут появиться даже на первых проталинах, а в солнечную погоду они оживляются еще быстрее, сообщает ТАСС.

Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский, которого цитирует РИА Новости, рассказал, что пик активности иксодовых клещей в Москве и Подмосковье, как обычно, придется на вторую половину весны и начало лета. Однако подготовиться к появлению этих паукообразных нужно заранее, тем более что они становятся активными, как только сходит снег и подсыхает почва.

В Роспотребнадзоре между тем предупредили: клещевым энцефалитом можно заразиться и без укуса клеща. Руководитель управления ведомства по Калининградской области Елена Бабура уточнила, что нельзя забывать про алиментарный путь инфицирования при употреблении сырого молока: козьего, реже — коровьего и овечьего. Вирус энцефалита попадает в молоко, если животное было укушено клещом.

Кроме того, можно заболеть энцефалитом, даже если просто раздавить инфицированного клеща или расчесать место укуса, предупреждает эксперт.