Юрист назвал два законных способа списать долги за услуги ЖКХ

Россияне могут добиться списания задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг по двум основаниям. Об этом рассказал в пятницу, 20 марта, юрист Иван Курбаков.

Как пояснил эксперт, избавиться от долгов за "коммуналку" можно при истечении срока давности по долгу. Если потребитель услуг ЖКХ не платит, ресурсоснабжающие организации могут обратиться в суд за взысканием задолженности, однако у них есть на это всего три года.

Если этот срок будет пропущен, собственник жилья может заявить о пропуске срока давности. Однако долг будет списан лишь в том случае, если должник за указанное время не подписывал каких-либо документов, обязывающих его погасить долг.

Другой, более распространенный, способ избавления от долгов — это банкротство, напомнил Курбаков в интервью РИА Новости. Инициировать процедуру можно при долгах свыше 500 тысяч рублей, если доход должника не позволяет ему своевременно погашать задолженность в течение трех месяцев.

Юрист уточнил, что если гражданин решит объявить себя несостоятельным, в задолженность должны входить не только долги по ЖКХ, но также кредиты и займы.

Ранее сообщалось, что россияне накопили огромные долги по оплате жилищно-коммунальных услуг. Совокупный объем задолженности граждан России по "коммуналке" достиг 415 миллиардов рублей. В связи с этим Минстрой предложил внедрить механизм ускоренного погашения долгов за ЖКУ.

В России планируют ввести с 2027 года механизм взыскания долгов за жилищные и коммунальные услуги (ЖКХ) в электронном виде — уведомления о задолженности будут направлять через портал "Госуслуги" и ГИС ЖКХ. Пока эта схема проходит апробирование в ряде российских регионов.