Известный артист на первой же встрече предложил Ароновой поехать к нему домой

Мария Аронова сыграла главную роль в комедии "Новая теща". Ее партнерами стали Гарик Харламов, Катерина Ковальчук, Сергей Бурунов и другие артисты.

По словам актрисы, поначалу у нее были большие сомнения и вопросы относительно этого предложения. Однако они все отпали, когда она начала вести переговоры с Гариком Харламовым. Он ее буквально очаровал.

"Мы приехали на первую нашу встречу: Сережа Бурунов, Катя — жена Гарика, которая дочку мою играет, и сам Гарик. Гарик предложил поехать к нему домой. И эта встреча стала небывалым счастьем. Она настолько нас друг перед другом открыла, настолько сблизила, что я поняла — мы будем работать", - рассказала Аронова.

Актриса отметила, что в жизни Гарик Харламов совсем не такой, каким кажется со стороны. "Он блистательный, это тоже для меня открытие. Я бесконечно его люблю, восхищаюсь его человеческими качествами, нежностью, тактичностью. Бесконечно образован, и конечно, с потрясающим чувством юмора. Но того Гарика, который для меня открылся, я думаю, мало кто знает. Прекрасный, нежный и ранимый человек, который очень оберегает свой мир", - сообщила актриса "Теленеделе".

