ФСБ задержала мужчину за подготовку подрыва машины чиновника в ДНР. Житель Мариуполя сам предложил украинским спецслужбам содействие в теракте. Хотел заработать. И лишь потом понял - в живых киевские кураторы оставлять его не собирались. Теперь, вероятно, пособник нацистов до конца жизни не выйдет на свободу.

В одном из дворов Мариуполя сотрудники местного ФСБ провели задержание. Подозреваемый - местный житель. Как сейчас считают следователи, он сам вышел на украинские спецслужбы и предложил услуги.

Для начала украинские кураторы решили проверить нового агента. Поручили слежку за одним из высокопоставленный офицеров российской армии в Мариуполе. Мужчина должен был установить, где военнослужащий оставляет свой автомобиль. А потом начали готовить к главной миссии. Попросили оборудовать в городе тайник. Туда поместили свёрток, который подозреваемый забрал.

В это время за ним уже вели наблюдение российские спецслужбы. В переписке украинский куратор объяснил завербованному, что в свёртке две пластины взрывчатки C4. И детонаторы. Сказали, что в строительном магазине нужно докупить шурупы - они выступят в роли поражающих элементов. Объяснили, как собрать взрывное устройство.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Подготовка к теракту" и "Незаконный оборот взрывчатки". Наказание вплоть до пожизненного. Однако, следователи уверены: оставлять в живых исполнителя украинские кураторы не собирались. Мощности взрывного устройства хватило бы, чтобы уничтожить и его самого.

Напомним, что днём ранее были задержаны пять агентов киевских спецслужб, которые совершили теракт в Херсонской области, в результате которого погиб один из руководителей Совета депутатов Новокаховского городского округа.