В Москве стартовал фестиваль документального кино "Неизвестная Россия"

В Москве при поддержке Президентского фонда культурных инициатив стартовал фестиваль документального кино "Неизвестная Россия". В этом году впервые в статусе международного.

Открыл смотр премьера - лента "Очаги. Продолжение. Жизни" - режиссёра Ирины Разумовской. Фильм исследует страну через судьбы людей. Герои - созидатели, которые меняют локальные сообщества и культурный ландшафт.

В этом году на фестиваль было подано 700 заявок в том числе из Германии, Венесуэлы, Бангладеш и Ангильи. Церемония награждения лауреатов состоится 26 марта.