Предводитель киевского режима Владимир Зеленский нужен живым, чтобы предать его суду за преступления против народов Украины и России. Об этом в пятницу, 20 марта, заявил председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов.

Как отметил парламентарий в интервью ТАСС, Россия хочет продемонстрировать миру, "кого бывшая американская администрация и нынешние европейские руководители вообще-то поддерживали".

Имеются и другие причины, по которым Зеленский не становится военной целью: "Де-юре он нелегитимен, а де-факто он продолжает управлять остатками страны. Значит, он и будет организовывать процесс выхода на мирное соглашение, каким бы оно ни было".

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский хочет гибели всей России, но его самого ждет незавидная судьба. Как отметил российский политик, важно, чтобы в будущем, после скорой кончины, "заспиртованное тельце зеленого гомункула было выставлено в питерской Кунсткамере".

Бывший советник шефа Пентагона Дуглас Макгрегор отмечал, что ситуация на внутриполитическом и внешнеполитическом контуре для Владимира Зеленского развивается крайне трагично. Американский эксперт допускал, что глава киевского режима "будет в безопасности от любого судебного преследования в Израиле".