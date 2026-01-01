Лунный календарь для садоводов на конец марта 2026 года. Когда и что сажать, благоприятные дни

Весна стремительно набирает обороты, и конец марта — решающее время для старта активных посадок. Чтобы усилия на грядках и подоконниках принесли максимальный результат, стоит синхронизировать свои планы с лунными ритмами. Лунные циклы напрямую управляют водным балансом и движением соков в растениях, поэтому правильный выбор дня может стать ключом к сильной рассаде и пышному саду. Лунный календарь садовода и огородника на конец марта 2026 года — в материале "ТВ Центра".

Календарь фаз Луны

После новолуния 19 марта весь конец месяца Луна находится в растущей фазе. В этот период жизненная энергия растений активно устремляется от корней вверх, стимулируя рост надземной части — стеблей, листьев и плодов. Это идеальное время для культур, которые плодоносят над землей.

Динамика прохождения Луны по знакам зодиака:

20 марта: Растущая Луна в Овне (малопродуктивный знак).

21–22 марта: Растущая Луна в Тельце (очень плодородный знак).

23–25 марта: Растущая Луна в Близнецах (малопродуктивный знак).

26–27 марта: Растущая Луна в Раке (самый плодородный знак).

28–29 марта: Растущая Луна во Льве (неплодородный знак).

30–31 марта: Растущая Луна в Деве (знак средней плодородности).

Общие рекомендации на конец марта

Что сажать

Растущая Луна благоприятна для посева культур, дающих урожай над землей. В конце месяца рекомендуется сеять на рассаду томаты, огурцы, сладкий и острый перец, баклажаны, все виды капусты (белокочанную, цветную, брокколи, пекинскую) и зелень (салат, базилик, укроп, петрушку). Также это отличный период для посева однолетних и многолетних цветов (петуния, астра, лобелия, анютины глазки).

Работы в саду и огороде

Уход за рассадой. Конец месяца отлично подходит для пикировки сеянцев, высадки подросшей рассады в теплицы, а также для умеренного полива и минеральных подкормок.

Работы на участке. Необходимо отвести талые воды от низин и построек, снять зимние укрытия с теплолюбивых культур (проветривая их днем) и подготовить теплицы к сезону.

Уход за деревьями. Пока не распустились почки, проведите первую весеннюю обработку сада медьсодержащими препаратами от болезней и перезимовавших вредителей (при стабильной температуре +5...+8 °C). Показана санитарная обрезка, зачистка ран на коре с использованием садового вара и прививка деревьев (копулировка особенно успешна именно на растущей Луне).

Благоприятные дни

В зависимости от типа работ планируйте график по следующим датам:

Посев овощей (томаты, перцы, баклажаны, огурцы, капуста, зелень): 21, 22, 26, 27 марта. (30 и 31 марта также допустимы для капусты и зелени).

Посев цветов (однолетники и многолетники): 21, 22, 26, 27, 30, 31 марта.

Посадка саженцев (плодовые деревья и кустарники): 21, 22, 26, 27 марта (если почва уже оттаяла).

Пикировка и пересадка рассады: 26, 27, 30, 31 марта.

Обработка сада от вредителей и болезней: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 31 марта.

Прививка деревьев и кустарников: с 20 по 31 марта.

Неблагоприятные дни

20 марта. Все еще ощущается негативное влияние новолуния, а Луна находится в Овне. Посевы и посадки лучше отложить. Безопаснее заняться подготовкой грунта, проверкой семян на всхожесть или инвентаризацией.

28 и 29 марта. Луна переходит в неплодородный знак Льва. Эти дни считаются крайне неудачными для посева семян, пересадки рассады, полива и подкормки. Рекомендуется ограничиться лишь рыхлением сухой земли, прополкой или санитарной вырезкой сухих веток в саду.