Лунный календарь для садоводов на конец марта 2026 года. Когда и что сажать, благоприятные дни

Весна стремительно набирает обороты, и конец марта — решающее время для старта активных посадок. Чтобы усилия на грядках и подоконниках принесли максимальный результат, стоит синхронизировать свои планы с лунными ритмами. Лунные циклы напрямую управляют водным балансом и движением соков в растениях, поэтому правильный выбор дня может стать ключом к сильной рассаде и пышному саду. Лунный календарь садовода и огородника на конец марта 2026 года — в материале "ТВ Центра".
После новолуния 19 марта весь конец месяца Луна находится в растущей фазе. В этот период жизненная энергия растений активно устремляется от корней вверх, стимулируя рост надземной части — стеблей, листьев и плодов. Это идеальное время для культур, которые плодоносят над землей.
Растущая Луна благоприятна для посева культур, дающих урожай над землей. В конце месяца рекомендуется сеять на рассаду томаты, огурцы, сладкий и острый перец, баклажаны, все виды капусты (белокочанную, цветную, брокколи, пекинскую) и зелень (салат, базилик, укроп, петрушку). Также это отличный период для посева однолетних и многолетних цветов (петуния, астра, лобелия, анютины глазки).
Уход за рассадой. Конец месяца отлично подходит для пикировки сеянцев, высадки подросшей рассады в теплицы, а также для умеренного полива и минеральных подкормок.
Работы на участке. Необходимо отвести талые воды от низин и построек, снять зимние укрытия с теплолюбивых культур (проветривая их днем) и подготовить теплицы к сезону.
Уход за деревьями. Пока не распустились почки, проведите первую весеннюю обработку сада медьсодержащими препаратами от болезней и перезимовавших вредителей (при стабильной температуре +5...+8 °C). Показана санитарная обрезка, зачистка ран на коре с использованием садового вара и прививка деревьев (копулировка особенно успешна именно на растущей Луне).
В зависимости от типа работ планируйте график по следующим датам:
20 марта. Все еще ощущается негативное влияние новолуния, а Луна находится в Овне. Посевы и посадки лучше отложить. Безопаснее заняться подготовкой грунта, проверкой семян на всхожесть или инвентаризацией.
28 и 29 марта. Луна переходит в неплодородный знак Льва. Эти дни считаются крайне неудачными для посева семян, пересадки рассады, полива и подкормки. Рекомендуется ограничиться лишь рыхлением сухой земли, прополкой или санитарной вырезкой сухих веток в саду.