Россиян предупредили об угрозе эпидемии крайне опасного заболевания

Сахарный диабет может превратиться из болезни в эпидемию.

Показатели за 2025 год вызывают серьезное беспокойство у властей и медиков, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора.

"Речь идет о показателях распространенности сахарного диабета, болезнь угрожает превратиться в эпидемию", - отметила она.

Основная причина массового распространения сахарного диабета в России – пищевые привычки населения.

Ранее Минобороны расширило список болезней, запрещающих заключение контракта. В частности, препятствием для заключения контракта является наличие любого сахарного диабета, а не только первого типа, как прежде.