Блогер Лерчек подала в суд на тех, из-за кого упустила свою страшную болезнь

Блогер Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) подала заявление на полицейских, которые, по ее словам, не давали ей ходить к врачам, несмотря на регулярные жалобы на неважное самочувствие.

Борющаяся с четвертой стадией рака желудка многодетная мать Лерчек утверждает, что при своевременной диагностике у нее не развилась бы болезнь до такой степени, к тому же со множественными метастазами, и она не была бы сейчас в таком состоянии. Однако, по ее словам, посещать врачей ей не давали сотрудники правоохранительных органов. Заявление блогерша подала в СК, сообщает SHOT.

Напомним, что 13 марта Валерия начала проходить химиотерапию в одной из московских больниц. Жених Чекалиной Луис Сквиччиарини рассказал, что блогера мучают невыносимые боли, лекарства не помогают. Рак успел поразить весь организм, метастазы выявили в позвоночнике, ногах и легких. Ко всему прочему у Лерчек перестал видеть один глаз.

Рак желудка у Чекалиной выявили в феврале сразу после четвертых родов. Оказалось, что опухоль возникла еще год назад, но без лечения рак распространился по всему организму.

