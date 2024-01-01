Чиновник получил 9 лет строгого режима за взятку в 30 тысяч рублей

Бывший начальник управления благоустройства и дорожного хозяйства городского округа Семеновский Нижегородской области признан виновным во взяточничестве. Об этом рассказали в пятницу, 20 марта, в региональном управлении Следственного комитета.

Как уточнило ведомство в своем MAX-канале, чиновник в 2024 году вымогал взятку у строительной компании, которая нарушила контракт на благоустройство городского сквера. Госслужащий потребовал 30 тысяч рублей за невнесение организации в Реестр недобросовестных поставщиков.

Суд счел доказанным факт получения должностным лицом взятки, совершенной с вымогательством, и приговорил бывшего начальника управления к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима. Кроме того, осужденный должен уплатить штраф в размере 1,2 миллиона рублей.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев, увольняя попавшегося на взятках заместителя, выразил сожаление в связи с тем, что "есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание".

Глава Бурятии Алексей Цыденов недоуменно высказался о коррупции и мошенничестве среди госслужащих. Комментируя арест своего бывшего заместителя, губернатор поинтересовался: "О чем вообще люди думают. И чем думают. Сегодня не те времена, когда что-то можно утаить".